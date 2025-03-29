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В Казани мошенник продал женщине несуществующую квартиру и выманил 3 млн рублей

Мошенник обманул жительницу Казани, пообещав ей квартиру по заниженной цене
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Татарстана предстанет перед судом за мошенничество с чужой квартирой, мошенник пообещал потерпевшей приобрести жилье по заниженной цене и сделать там ремонт. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, обвиняемый в течение двух лет выманивал у жительницы Казани средства. Он убедил потерпевшую, что поможет ей приобрести квартиру по заниженной цене и сделает там ремонт.

В общей сложности женщина передала мошеннику 3 млн рублей, но ключей от квартиры так и не получила. Получив деньги, злоумышленник скрылся, его удалось задержать. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве поймали мошенника, сдававшего в аренду чужие квартиры. 18-летний воронежец снял посуточно квартиру на улице Цендера и разместил в сети объявление о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду. Аферисту удалось трижды сдать чужую недвижимость и получить почти полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьный учитель лишился 1,5 млн рублей, поверив в несуществующий счет на бирже.

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