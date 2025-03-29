Новое землетрясение произошло в Мьянме

Недалеко от столицы Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 19 км к юго-западу от Нейпьидо, где проживают около 925 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами оказались десятки людей.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.