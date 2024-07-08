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Москвичка перекрестилась и вынесла икону из храма в центре столицы

Женщина украла икону из храма на Николоямской улице в Москве

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В Москве женщину судят за кражу иконы из храма на Николоямской улице в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

Агентство опубликовало видео, на котором москвичка несколько раз перекрестилась, а затем спрятала икону с Образом православного святого – преподобного Гавриила под одежду и вышла из храма. Позже правоохранительные органы задержали женщину и вернули святыню в храм.

По словам задержанной, на кражу она решилась в надежде, что икона поможет ее сожителю, который испытывает проблемы со здоровьем. Теперь женщину судят за кражу святыни.

2 июля сообщалось, что икона работы Андрея Рублева «Троица» получит новый киот повышенной надежности. Витрина для «Троицы» делалась по заказу в Германии, и икона будет помещена в новую защитную капсулу во второй половине июля. Доступ к святыне по-прежнему ограничен.

23 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону доставили из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы.

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