Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает стремительно расти

Myanmar Now: число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 800

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Число жертв после землетрясения в Мьянме превысило 800 человек. Об этом сообщило издание Myanmar Now.

По данным журналистов, еще более 2,4 тыс. человек получили различные ранения. Корреспонденты отметили, что число будет расти на фоне продолжающихся поисково-спасательных операций. Многие жители все еще числятся пропавшими без вести.

Позже Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы сообщило, что число жертв выросло до 1002, передает РИА Новости.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами оказались десятки людей.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.