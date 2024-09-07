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Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве с телефонами

ТАСС: Минобороны признано потерпевшей стороной по делу завода «Телта»

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Минобороны РФ признано потерпевшей стороной в деле руководителей Пермского телефонного завода «Телта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, в период 2014–2023 годов Минобороны заключило контракт с «Телтой» на поставку телефонов. Однако впоследствии в военном ведомстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно, а закупило их в Китае, выдав за собственную продукцию. В результате, как полагает обвинение, фигуранты получили прибыль в размере 33 млн руб. По делу проходят гендиректор завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Подсудимым предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения.

«Исходя из предъявленного подсудимым Морозову И. В., Высокову А. П., Гришиной Е. В., Пальмову А. С. каждому, обвинения, действия подсудимых, связанные с обманом и злоупотреблением доверием, и направленные на незаконное изъятие денежных средств потерпевшего, совершены по месту нахождения департамента государственных закупок Минобороны России, поскольку, как следует из обвинительного заключения, именно туда направлялись документы, содержащие ложные сведения», — цитирует ТАСС материалы.

Сейчас все фигуранты заключены под стражу, а дело передано в Мещанский суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн руб. по делу о хищениях в Минобороны.

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