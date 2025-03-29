Родственники застреленных солдат не смогли добиться пожизненного срока для убийцы

Родственники двух российских солдат, застреленных в зоне СВО, не смогли добиться пожизненного срока для их убийцы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным издания, Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного Романа Архангельского к 15 годам строгого режима за убийство двух его сослуживцев. Инцидент произошел 7 февраля 2023 года в зоне СВО.

«Находясь в одном из домов, военные, по материалам дела, пили водку. Потом, по версии следствия, между Романом Архангельским и его собутыльником произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, завершившийся короткой очередью из автомата», — говорится в публикации.

После этого Архангельский вышел на улицу и, увидев там еще одного военного, решил, что тот стал свидетелем убийства, и открыл по нему огонь. Злоумышленник решил скрыть преступление, сымитировав гибель военных в результате нападения украинской дивресионно-разведывательной группы (ДРГ).

Родственники убитых солдат требовали назначить Архангельскому максимально возможное наказание, суд отклонил апелляцию, так как Архангельский воспитывает малолетнего ребенка, до участия в СВО характеризовался положительно и высказал желание вернуться на спецоперацию.

До этого солдат украинской армии застрелил в Торецке двух пенсионеров.

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