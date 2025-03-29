В столице Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Как передает издание «Страна», мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Сирены воздушной тревоги также звучат в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Утром 28 марта украинский Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат» сообщал, что российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона — важному логистическому объекту Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.