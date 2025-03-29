В МЧС сообщили о землетрясении в Пятигорске

В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного округа в селе Юца на глубине 17 км, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

До этого глава таиландского МВД Анутин Чарнвиракул сообщал, что власти Таиланда классифицировали случившееся в королевстве землетрясение как крупномасштабное бедствие.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее в АТОР опровергли сообщения о массовой отмене туров в Таиланд после землетрясения.