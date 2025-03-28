Названа причина, почему мы чувствуем себя то счастливыми, то подавленными

Гормоны — биологически активные вещества, вырабатываемые эндокринными железами. Они регулируют множество жизненно важных функций организма, включая самочувствие и настроение. О гормонах, которые больше всего влияют на эмоции человека, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева.

Среди таких гормонов врач назвала: мелатонин, тироксин и трийодтиронин (Т4 и Т3), окситоцин, серотонин, эндорфины.

«Мелатонин — это основной гормон суточных ритмов организма. Чем ниже освещение, тем сонливее и «заторможеннее» мы становимся. Именно поэтому в осенне-зимний период мы чувствуем себя менее активными, апатичными и нам сложнее получать удовольствие от любимых занятий, а в солнечное время года чувствуем себя счастливее и «расцветаем» вместе с весной», — рассказала специалист.

По ее словам, самый простой способ поддерживать баланс мелатонина — режим дня. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, спать в полной темноте (помогут шторы blackout), а в темное время года использовать световые будильники, упрощающие пробуждение.

«Кроме того, за 2 часа до сна стоит отдать предпочтение книге, а не телефону, так как синий спектр от экрана будет тормозить выработку мелатонина — будет сложнее заснуть в дальнейшем, а утром чувства разбитости не избежать», — добавила врач.

Также она рассказала о влиянии гормонов тироксина и трийодтиронина (Т4 и Т3), вырабатываемых щитовидной железой.

«Патология в работе этого органа может проявляться как в гиперпродукции, так и в снижении секреции данных гормонов. На эмоции это будет проявляться диаметрально противоположными эффектами. При гипертиреозе (повышении функции) человек будет чувствовать тревогу, агрессию, раздражительность, плаксивость и перепады настроения. При гипотиреозе (снижение функции) человек становится вялым, апатичным, депрессивным», — объяснила эндокринолог.

По ее словам, поддерживать баланс гормонов щитовидной железы человеку сложнее, так как чаще всего причиной патологии являются аутоиммунные процессы. Важно регулярное профилактическое обследование, чтобы успеть поймать заболевание в самом начале. Также стоит уделять больше внимания своему психологическому здоровью, так как сильные стрессы и эмоциональные потрясения могут негативно сказаться на работе щитовидной железы, став провоцирующим фактором.

Следующий гормон — окситоцин. Именно он вызывает сокращения матки во время родов, а потом способствует лактации. Но также он способен влиять и на настроение и обладает обезболивающим эффектом.

«В повседневной жизни есть взаимосвязь с уровнем гормона и ощущением радости, доверия, привязанности. Поэтому лучший совет, чтобы поддержать его уровень — обнимайтесь! Как можно чаще обнимайте любимых людей (в идеале по 5-7 секунд)», — посоветовала специалист.

Серотонин — известный «гормон счастья». Но, как отметила врач, не сам серотонин делает нас счастливыми, а его способность «успокаивать» головной мозг. Рост этого гормона способствует снижению тревоги, увеличению концентрации и мотивации.

«Около 90% гормона вырабатывается в кишечнике из аминокислоты триптофан — незаменимой аминокислоты (наш организм неспособен синтезировать ее самостоятельно и может получить только извне). Так что для поддержания баланса необходимо добавить в свой рацион сыры (особенно голландский), орехи (миндаль, кешью, кедровые), белое мясо (курица, кролик, индейка), морепродукты (икра, кальмары, сельдь, лосось, треска) и бобовые (горох и фасоль)», — объяснила Каришева.

Кроме того, врач обратила внимание на важность эндорфина. Его основная функция — снимать боль (именно он поможет дойти до дома, если вы подвернули ногу).

«Но также он помогает снизить тревожность, агрессию и способствует поддержанию самооценки. Самый легкий способ поддерживать баланс эндорфинов — регулярная физическая активность. Тренировка необязательно должна быть силовой (хотя, безусловно, в этом есть свои плюсы), достаточно регулярной кардионагрузки — ежедневная ходьба по 30-40 минут в день, желательно на свежем воздухе», — рассказала специалист.

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