Россиянам назвали простые способы снизить расходы за воду

Как правило, начисления за холодную воду не бывают значительными и составляют вместе с услугой водоотведения около 8% от общего чека за все услуги в квитанции. Итоговая стоимость за воду складывается из двух составляющих: объема потребления в м3 и тарифа в руб. за м3. Объем определяется прибором учета, а тариф определяется регулятором, как правило, региональной энергетической комиссией, рассказала «Газете.Ru» Тамара Ликсутова, начальник Управления по организации сбытовой деятельности ГК «Росводоканал».

«В случае отсутствия счетчика расчет производится по среднему потреблению за последние три месяца, а в последующем - по нормативу. Норматив, как и тариф, определяется индивидуально в каждом регионе. В квитанции помимо начислений за индивидуальное квартирное потребление присутствуют дополнительные начисления за воду, используемую в целях содержания общего имущества (СОИ) дома. Это оплата за потребление воды вне квартир, для нужд общего пользования жильцов многоквартирного дома», — объяснила она.

В целях экономии ваших средств эксперт рекомендует: установить счетчик, ежемесячно передавать его показания, ежемесячно оплачивать счета до 10 числа месяца, следующего за расчетным, чтобы не допустить начисление пени, а также следить за сроками поверки приборов учета согласно их паспорту, не допуская его вывода из расчетов (раз в шесть лет).

«Установленный прибор учета позволяет точно определить объем потребляемой воды, что позволяет контролировать ежемесячное потребление, регулируя и, при необходимости, сокращая его. Кроме того, важно вовремя выключать воду, чтобы она просто не текла из крана без необходимости. Будет очень полезным выработать привычку сокращать напор воды при уборке, а также мытье посуды, использовать насадки-распылители на кран и душ. Требуется вовремя устранять неисправности и протечки сантехнических приборов», — отметила эксперт.

Серьезный эффект экономии даст привычка ходить в душ вместо приема ванны.

«Отдельно замечу, что установка счетчика является оправданной мерой, так как норматив зачастую может быть выше вашего фактического потребления. Установка индивидуального прибора учета воды позволяет существенно сэкономить на потреблении. Вода — это стратегический и ценный ресурс, который необходимо ценить. Установка индивидуального прибора учета воды может стать важным шагом каждого из нас к осознанному потреблению водных ресурсов планеты. Также это важно при определении объема потребления на содержание общего имущества. Объем расхода воды на содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется как разница между общим расходом по дому и суммой индивидуального поквартирного потребления», — объяснила она.

При условии того, что все жители будут вовремя передавать показания и установят счетчики, величина потребления воды в целях СОИ значительно сократится. Этот вопрос еще лучше решается, когда абсолютно все жильцы дома установят счетчики. Особенно эта мера эффективна при использовании технологии удаленной передачи данных о расходе воды. При соблюдении всех этих требований СОИ должно обходиться жильцам дома совсем в незначительную сумму.

«И это практика все чаще используется в России при строительстве новых многоквартирных домов и горячо приветствуется жителями, так как позволяет не заботиться о своевременной передаче показаний счетчиков. Кроме того, технология снижает расход на нужды для содержания общего имущества. В связи с этим в момент приобретения нового жилья очень важно обращать внимание на наличие автоматических систем учета воды и электроэнергии», — резюмировала эксперт.

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