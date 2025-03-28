Россиянам назвали самые популярные схемы, как обманывают ремонтники и строители

Обычный человек, решившийся на ремонт квартиры, нередко оказывается в роли добычи в глазах недобросовестных исполнителей. Масштаб возможных махинаций поражает своим разнообразием: обман может начаться с самого первого контакта и продолжаться вплоть до последнего слоя краски, рассказал «Газете.Ru» строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Один из классических приемов — манипуляции с измерениями. Когда речь заходит о стяжке пола, штукатурке стен или укладке плитки, подрядчики могут сознательно «завышать» квадратуру: измерения производятся с округлением в большую сторону, а в смете появляются условные квадратные метры, которых в реальности не существует. Бывает и наоборот — при первичном расчете исполнители «забывают» указать балкон или санузел, а затем выставляют отдельный счет за «дополнительные» зоны, которые изначально были очевидны», — объяснил он.

Нередко встречается практика искусственного раздробления работ.

«Одно дело — установить раковину. Но в смете это превращается в набор услуг: подводка воды, установка смесителя, герметизация швов, фиксация на кронштейны, а иногда даже «установка сифона» и «испытание на протечку» — каждая из которых выставляется как самостоятельная услуга. Подобный подход позволяет увеличить общую стоимость, не повышая цену формально — ведь все по договору, а заказчик не всегда понимает, что эти действия технически неразделимы», — отметил эксперт.

Материалы — еще одна удобная зона для манипуляций. Особенно это касается скрытых работ: заливка полов, прокладка труб, монтаж проводки.

«Например, в документах фигурирует дорогостоящая труба с заявленным диаметром и толщиной стенки, а фактически устанавливается более дешевый аналог. Проверить это после монтажа — задача почти невозможная. Или же указывается слой стяжки «до 6 см», а реально заливают 4 см, оставляя лишний цемент себе — ведь квитанции и накладные, как правило, остаются у исполнителя. Иногда идут еще дальше — подделывают чеки или приносят распечатки с интернет-магазинов, где цена выше, чем у оптового поставщика, у которого закупились на самом деле», — предупредил Васильев.

Сантехнические и электромонтажные работы вообще часто превращаются в черный ящик. Даже при наличии сметы заказчик сталкивается с тем, что «вот этот угол был сложный», «трубы пришлось тянуть дольше», «в стене арматура — сверло сломали» и так далее. Все это превращается в новые строки расходов.

«Не исключен и такой сценарий: мастер берет оплату за штробление стены под кабель, затем берет ту же оплату еще раз — «за монтаж кабеля», и в третий раз — «за укладку в гофру». Что еще хуже — вся эта конструкция потом может быть выполнена с грубым нарушением нормативов», — резюмировал он.

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