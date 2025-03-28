Майор МВД РФ не выжил после случайного ранения во время огневой подготовки

В Псковской области майор МВД РФ не выжил во время огневой подготовки

В Псковской области майор МВД РФ случайно получил ранение во время огневой подготовки и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 марта в стрелковом тире Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Один из инструкторов получил огнестрельное ранение во время огневой подготовки из-за неосторожного обращения с оружием. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Также специалисты изъяли оттуда следы и объекты, имеющие значение для следствия. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

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