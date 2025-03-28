Мужчина отстрелил другу гениталии из-за долга

Таец шесть раз выстрелил в друга и ранил его из-за копеечного долга

Житель Таиланда шесть раз выстрелил в друга из-за копеечного долга. Об этом сообщает агентство Workpoint News.

Стрельба, в результате которой один человек получил серьезные ранения, произошла 26 марта в провинции Накхонситхаммарат. Все случилось около 16:00 перед домом пострадавшего — 29-летнего Анана. Его ранили из револьвера 38-го калибра в область яичек, после чего он потерял сознание. Его состояние оценивается как тяжелое.

Стрелка задержали тем же утром, он прятался в зарослях. Подозреваемым оказался 30-летний Рачанон, близкий друг Анана. По его словам, конфликт возник из-за 150 бат (370 рублей), которые Анан однажды ему одолжил. В ходе ссоры таец вытащил пистолет и выстрелил наугад, не намереваясь причинить приятелю серьезный вред. Он признал вину и заявил о желании извиниться перед пострадавшим. Расследование продолжается.

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