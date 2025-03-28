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Ингушетия отметила годовщину присоединения к России

Присоединение Ингушетии к России 255 лет назад назвали естественным
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости

Ингуши стали одним из первых народов Кавказа, вошедших в состав Российской империи. Об этом в годовщину вступления Ингушетии в состав России сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что 255 лет назад, в 1770 году, Ингушетия добровольно вошла в состав Российской империи. Как рассказали авторы канала, этот шаг стал результатом длительного взаимодействия ингушского народа с российским государством, начавшегося еще в XVI веке.

Из материала следует, что с конца XVI века Москва начала принимать на службу местных лидеров, которые приходили со своими отрядами за царским жалованием. Таким образом, уже в XVIII веке ингуши заселяли равнинные территории у подножия гор, где Россия выступала для них гарантом защиты от территориальных притязаний кабардинских князей.

«В итоге присоединение Ингушетии к России вышло спокойным и естественным. В 1770 году 24 ингушских рода принесли присягу России на верность. Для ингушей это значило возможность перестать жить в состоянии постоянной войны и угрозы», — говорится в тексте.

Авторы канала подчеркивают, что за время совместной истории Ингушетия стала родиной многих выдающихся деятелей, включая военных, предпринимателей и спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие России.

«Россия приобрела благодатный край, а ингуши – возможность жить, трудиться и развиваться в рамках большой страны. Судьба связала наши народы ко благу обоих», — отмечается в материале.

Как подчеркивает Readovka, даже в периоды сложных испытаний, когда террористические и сепаратистские группы пытались дестабилизировать ситуацию, жители региона сохранили верность России.

Отмечается, что на сегодняшний день Ингушетия является развивающимся субъектом Российской Федерации, который продолжает играть важную роль в укреплении единства многонациональной страны.

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