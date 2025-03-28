Политолог Мухин назвал эффективной кадровую систему президента

Совещание президента России Владимира Путина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко стала частью серии рабочих встреч с руководителями регионов. Об этом по ее итогам рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, данная мероприятие подтвердило высокий уровень доверия президента к главе региона.

«Для Дрозденко эту встречу можно считать комплиментарной», — отметил он.

Мухин подчеркнул, что Путин оказывает регионам системную поддержку, предоставляя руководителям возможность реализовывать свои полномочия. По его мнению, это демонстрирует эффективность системы подготовки и подбора управленческих кадров, созданную президентом.

Также в ходе встречи были отмечены значительные успехи Ленинградской области: строительство мостов через Свирь и Волхов, рекордные инвестиции в размере 800 млрд рублей за прошлый год, а также работа над 320 проектами на уровне правительства региона. При этом Мухин отметил, что встреча продемонстрировала доверие главы государства к Дрозденко.

«Дрозденко следует текущей повестке администрации президента, поддерживает волонтерские организации, помогает участникам СВО и их семьям. То есть он выполняет все требования, которые выдвигаются администрацией президента. Результат — полная поддержка со стороны главы государства», — сказал политолог.

По его мнению, это стало возможно благодаря стабильному финансовому положению региона, включая отсутствие кредиторской задолженности и предполагаемую доходную часть бюджета в 250 млрд рублей на предстоящий период. Мухин уточнил, что расходная часть бюджета области составляет 270 млрд рублей, что позволяет гарантировать выполнение нацпроектов и других обязательств.

«Президент играет ведущую роль в развитии регионов, определяя политику региональных руководителей. Без поддержки федерального центра сложно представить реализацию всех запланированных проектов», — добавил он.

Мухин считает, что Ленинградская область демонстрирует устойчивые темпы развития, так как регион успешно реализует социальные программы. По его словам, текущие результаты позволяют говорить о стабильной работе руководства области.