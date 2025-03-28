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Череп ребенка обнаружили возле входа в петербургский парк

78.ru: в Петербурге возле входа в парк обнаружили череп ребенка
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Depositphotos

В Петербурге гулявшая с друзьями девочка нашла череп ребенка возле входа в парк. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда девочка вместе с друзьями гуляла в парке на Павловском шоссе, 34 в городе Пушкине. По словам матери ребенка, дети перепрыгнули через канаву и рядом со входом в Отдельный парк обнаружили человеческий череп в разорванном пакете.

Девочка рассказала об этом матери и записала ей «кружочек» в Telegram, а затем отправила фото находки. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Отмечается, что кроме черепа в пакете больше ничего не было.

Предположительно, череп принадлежит ребенку младшего возраста. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу.

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