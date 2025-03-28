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Мейн-кун попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему хвосту

UPI: мейн-кун с хвостом длиной 47 см установил рекорд
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World Guinness Records

Мейн-кун из Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему хвосту, пишет UPI.

Двухлетний серебристый кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс официально признан обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек в мире. Его длина составляет 47 сантиметров.

Хозяйка кота Аманда Кэмерон рассказала, что необычную длину хвоста питомца заметили еще во время его первого визита к ветеринару.

«Наш врач тогда пошутила, что у него необычайно длинный хвост для котенка, а через полгода снова обратила на это внимание», — вспоминает Кэмерон.

Этот комментарий вдохновил детей Аманды проверить, нет ли подобного рекорда в Книге Гиннесса. Ко всеобщему удивлению, измерения показали, что Пагсли превзошел предыдущего рекордсмена.

Несмотря на внушительные размеры и статус рекордсмена, Пагсли остается удивительно добродушным созданием, рассказали хозяева.

«Он невероятно спокоен и дружелюбен. Даже в новых, потенциально стрессовых ситуациях он сохраняет невозмутимость. Пагсли постоянно мурлычет и обожает внимание. В нашем районе его уже прозвали местной знаменитостью!» — поделилась Аманда.

Ранее в Германии установили рекорд Гиннесса по количеству собак, принявших участие в параде.

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