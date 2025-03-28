УВКПЧ ООН призывало к миру на Украине, основанному на уважении ко всем языкам

На Украине нужно обеспечить мир, который будет основан на уважении ко всем языкам, культурам и религиям. Об этом заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Мир [на Украине], в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, Уставом ООН и международным правом, является более актуальным, чем когда-либо. Он должен основываться на правах человека», — сказал комиссар.

Тюрк добавил, что мир, основанный на правах человека, означает прекращение дискриминации по национальному или языковому признаку, возвращение всех военнопленных, а также активное участие женщин и молодежи в мирных процессах.

В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине. Он провел параллели между действиями западных стран и языковой политикой, которая проводилась японскими интервентами в Китае в первой половине XX века.

Ранее в ООН отреагировали на законопроект о запрете русского языка в школах на Украине.