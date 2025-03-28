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На месте пропажи военных США в Литве приступили к строительству дамбы

МО Литвы: на месте пропажи военных США в болоте начали строить дамбу
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Raimundas Vaikšnoras/U.S. Army

Министерство обороны Литвы сообщило, что военные начали строить насыпь на месте пропажи американских военных в болоте на полигоне в Литве. Слова министра национальной обороны страны Довиле Шакалене приводит Delfi.

«Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки Хеско, тем самым создавая такую большую насыпь», — сообщила она.

По ее словам, также построен мост, чтобы амфибиям и экскаваторам было легче проходить по нему. Она отметила, из-за илистой массы невозможно определить позицию транспортного средства с военными. Местами глубина ила достигает пяти метров.

Командующий спасательной операцией, подполковник Аушрюс Буйкус ранее рассказал, что американские военнослужащие пытаются вытащить из болота у границы с Белоруссией бронетранспортер M88 Hercules. По информации Буйкуса, машину удалось обнаружить при помощи миноискателей. Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сообщал, что на полигоне Пабраде во время учений пропали четверо американских военнослужащих.

Ранее аналитик назвал три возможные причины исчезновения военных США в Литве.

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