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Американцы не могут вытащить утонувшую в водоеме бронемашину на границе с Белоруссией

Американцы пытаются вытащить бронетранспортер из болота на границе с Белоруссией
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Raimundas Vaikšnoras/U.S. Army

Американские военнослужащие пытаются вытащить из болота у границы с Белоруссией бронетранспортер M88 Hercules. Об этом сообщил командующий спасательной операцией, подполковник Аушрюс Буйкус, его слова приводит издание URA.RU.

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сообщал, что на полигоне Пабраде во время учений пропали четверо американских военнослужащих. Внутри техники могут находиться четверо солдат.

По информации Буйкуса, машину удалось обнаружить при помощи миноискателей.

«Мы не можем сказать, какая глубина и как бронетранспортер лег на дно. Не хочу говориться о сроках, поскольку в каждый момент мы сталкиваемся с проблемами — это вода, это ил», — сказал он.

Накануне агентство Reuters сообщало, что в Литве спасатели вели раскопки в торфяном болоте на военном полигоне, чтобы найти автомобиль четырех американских солдат, пропавших без вести два дня назад.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.

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