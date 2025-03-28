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Коллекционеру грозит 10 лет тюрьмы за попытку собрать все элементы из таблицы Менделеева

OC: австралийцу грозит 10 лет тюрьмы за покупку плутония для своей коллекции
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Shutterstock

Австралийцу грозит 10 лет тюрьмы за попытку собрать все элементы из таблицы Менделеева, пишет Oddity Central.

Сиднейский окружной суд рассматривает необычное дело 24-летнего Эммануэля Лиддена, обвиняемого в незаконном ввозе радиоактивных материалов. Молодой человек, увлекающийся коллекционированием химических элементов, заказал через интернет образец плутония-239 весом один миллиграмм для пополнения своей коллекции.

Адвокат Джон Саттон в своем выступлении подчеркнул, что его клиент действовал без злого умысла.

«Эммануэль — типичный представитель поколения, увлеченный наукой. Его коллекция включала уже 83 элемента из таблицы Менделеева, и он искренне хотел собрать все. Он даже не подозревал, что нарушал закон», — отметил юрист.

Особое внимание в суде вызвал вопрос о действиях правоохранительных органов. Как выяснилось, таможенная служба заранее знала о содержимом посылки, но сознательно позволила ей пройти через границу.

«Это была спланированная операция по поимке моего клиента, а не пресечение реальной угрозы», — заявил адвокат.

После ареста жизнь молодого коллекционера резко изменилась. Он потерял перспективную работу стажера в железнодорожной компании. При этом ему грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона о нераспространении ядерных материалов.

Прокурорская сторона настаивает на строгом наказании, утверждая, что даже минимальное количество плутония представляет потенциальную опасность.

Ранее в Австралии к пляжу прибило пачки купюр и сумки с деньгами.

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