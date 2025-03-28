Коллекционеру грозит 10 лет тюрьмы за попытку собрать все элементы из таблицы Менделеева

OC: австралийцу грозит 10 лет тюрьмы за покупку плутония для своей коллекции

Австралийцу грозит 10 лет тюрьмы за попытку собрать все элементы из таблицы Менделеева, пишет Oddity Central.

Сиднейский окружной суд рассматривает необычное дело 24-летнего Эммануэля Лиддена, обвиняемого в незаконном ввозе радиоактивных материалов. Молодой человек, увлекающийся коллекционированием химических элементов, заказал через интернет образец плутония-239 весом один миллиграмм для пополнения своей коллекции.

Адвокат Джон Саттон в своем выступлении подчеркнул, что его клиент действовал без злого умысла.

«Эммануэль — типичный представитель поколения, увлеченный наукой. Его коллекция включала уже 83 элемента из таблицы Менделеева, и он искренне хотел собрать все. Он даже не подозревал, что нарушал закон», — отметил юрист.

Особое внимание в суде вызвал вопрос о действиях правоохранительных органов. Как выяснилось, таможенная служба заранее знала о содержимом посылки, но сознательно позволила ей пройти через границу.

«Это была спланированная операция по поимке моего клиента, а не пресечение реальной угрозы», — заявил адвокат.

После ареста жизнь молодого коллекционера резко изменилась. Он потерял перспективную работу стажера в железнодорожной компании. При этом ему грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона о нераспространении ядерных материалов.

Прокурорская сторона настаивает на строгом наказании, утверждая, что даже минимальное количество плутония представляет потенциальную опасность.

Ранее в Австралии к пляжу прибило пачки купюр и сумки с деньгами.