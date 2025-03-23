Двое неизвестных заковали человека в наручники и похитили в Петербурге

Похитители надели на петербуржца наручники и увезли в неизвестном направлении

В Санкт-Петербурге двое мужчин заковали человека в наручники и увезли в неизвестном направлении, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 22 марта в Красносельском районе.

Как рассказал полицейским 25-летний местный житель, неизвестные напали на его брата-ровесника в парадной одного из домов на Ленинском проспекте. Злоумышленники надели на жертву наручники, посадили в автомобиль и куда-то увезли.

Полицейские убедились в этом, увидев записи с камер видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего уточняются, ведется проверка.

Ранее мошенники заставили пожилую пару инсценировать собственное похищение.