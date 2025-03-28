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СК России завел дело о теракте из-за повторного подрыва ГИС «Суджа»

СК России: дело о теракте возбуждено после повторного подрыва ВСУ ГИС «Суджа»

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после повторного подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газораспределительной станции (ГИС) «Суджа». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт)», — говорится в публикации.

Следствие установило, что 28 марта украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа», в результате чего объект был полностью уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что все причастные к данному преступлению будут установлены и привлечены к ответственности.

До этого пожар на ГИС «Суджа», возникший после удара ракеты, выпущенной ВСУ из РСЗО HIMARS, попал на видео.

Ранее десантники установили российский флаг на пропускном пункте в Судже.

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