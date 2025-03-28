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В МАК назвали причину катастрофы SSJ в Шереметьево в мае 2019 года

МАК: причиной катастрофы SSJ в мае 2019 года стали действия капитана при посадке
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Следственный комитет Российской Федерации

Причиной катастрофы самолета SSJ в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы.

«Причиной происшествия явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП, выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях», — утверждается в документе.

В июне 2023 года Химкинский суд отправил в колонию-поселение пилота SSJ, сгоревшего в 2019 году в Шереметьево. Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии-поселения. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения, а также удовлетворил денежные иски двух потерпевших в общем размере 3 млн руб.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в Шереметьево.

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