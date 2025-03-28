Посольство РФ не получало сведений о пострадавших из-за землетрясения россиянах

Посольство: данных о пострадавших россиянах из-за землетрясения в Мьянме нет

Российское посольство в Таиланде сообщило об отсутствии информации о пострадавших российских гражданах в результате землетрясения в Мьянме. Об этом пишет ТАСС.

Дипломатическое представительство подчеркнуло, что находится в тесном контакте с тайскими властями для получения актуальных данных о пострадавших, однако на данный момент сведений о пострадавших россиянах не поступило.

Посольство обратилось к гражданам РФ с рекомендацией проявлять бдительность и строго соблюдать указания местных органов власти в связи с возможными сейсмическими явлениями.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Поврежден ряд зданий, госпитализировано множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что на данный момент со стороны Мьянмы не поступало запросов о помощи.

Ранее появились кадры с места обрушения дома в Мьянме во время землетрясения.