С уехавшего на СВО экс-главы клиники «Медицина 24/7» взыщут 171 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд решил оставить в силе взыскание около 171 млн рублей с уехавшего на СВО Олега Серебрянского, основного владельца, бывшего генерального директора и главного врача московской частной клиники «Медицина 24/7». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановления суда.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу экс-руководителя клиники на определение арбитражного суда Москвы, который в деле о банкротстве медучреждения взыскал в таком размере убытки с Серебрянского.

В октябре суд первой инстанции по заявлению конкурсного управляющего Алексея Столярова признал, что перечисление клиникой Серебрянскому, которому в ООО «Медицина 24/7» принадлежит 99%, 171 млн рублей было незаконно. Речь идет о дивидендах, выплаченных с ноября 2019 по май 2021 года. Суд взыскал данную сумму в конкурсную массу.

12 января стало известно, что Серебрянский ушел на специальную военную операцию.

В 2021 году против него было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в июле 2019 года Серебрянский и его коллеги ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью. При этом у медучреждения не было врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Женщины впоследствии не стало. По данному делу Серебрянскому грозило до шести лет лишения свободы.

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