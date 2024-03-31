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Устроивший пьяное ДТП россиянин сбежал на СВО, но испугался и стал дезертиром

В Нижнем Тагиле будут судить виновника ДТП, который пытался спрятаться на СВО

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Виновник автомобильной аварии, произошедшей в Свердловской области, хотел избежать наказания на СВО, но испугался и стал дезертиром. Об этом пишет издание TagilCity.

В октябре прошлого года водитель Range Rover, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил скоростной режим и врезался в автомобиль ВАЗ, остановившийся на красный сигнал светофора.

Владелец отечественной машины получил несовместимые с жизнью травмы, а устроивший ДТП автомобилист решил любым способом избежать наказания и отправиться на СВО. В родном Нижнем Тагиле ему в этом отказали, но россиянин смог попасть в зону специальной операции из другого города.

Через пару месяцев доброволец получил ранение и попал в госпиталь, а затем сбежал оттуда, опасаясь возвращения на фронт. Его объявили дезертиром и стали разыскивать.

Недавно выяснилось, что уралец вернулся домой, откуда в течение трех недель никуда не выходил и пил алкоголь. При этом супруга мужчины продолжала говорить знакомым, что ее муж находится на СВО. Тем не менее местонахождение мужчины в итоге было установлено, его задержали и отправили под домашний арест.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы скрыть следы.

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