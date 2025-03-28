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Пьяный москвич разбил дверь в ресторан, чтобы поспать в помещении

В Москве пьяный мужчина разбил дверь в ресторан и уснул внутри

В Москве правоохранители задержали местного жителя, который выломал двери в нескольких помещениях и уснул в одном из них. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в Западном административном округе. Ночью в межрайонный отдел вневедомственной охраны поступил сигнал о пьяном хулигане, который выламывает двери в разные помещения на Кутузовском проспекте. Прибыв на место вызова, росгвардейцы обнаружили разбитую дверь в ломбард, а также еще две испорченные двери, включая вход в ресторан. Внутри ресторана на диванчике спал агрессор.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос, зачем он вламывался в разные помещения, хулиган ответил, что искал место для сна. Опросив задержанного, его передали сотрудникам полиции.

Ранее на юге Москвы Росгвардия поймала похитителя бензина.

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