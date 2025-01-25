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На юге Москвы «поймали за шланг» похитителя бензина из машин

На юге Москвы Росгвардия поймала похитителя бензина

На юге Москвы Росгвардия «поймала за шланг» похитителя бензина из припаркованных машин. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«События развернулись на Ясеневой улице, где бдительные росгвардейцы заметили подозрительного персонажа, копошащегося возле припаркованных машин. Как только мужчина увидел патрульный автомобиль, он резко выдернул шланг из бензобака каршеринговой «ласточки» и попытался сунуть его в свою «колымагу»», — говорится в публикации.

Пойманный 23-летний нарушитель пытался отрицать вину и не смог внятно ответить на вопросы Росгвардии. Мужчину передали сотрудникам полиции.

До этого в Калуге полиция задержала местного жителя, который украл чужую машину, мешавшую ему проехать к гаражу. Ущерб оценили в 50 тыс. рублей.

«Как пояснил подозреваемый, каждый раз, въезжая в свой гаражный бокс, он испытывал трудности, так как чужая машина мешала проезду его автомобиля. Решив избавиться от нее, мужчина похитил транспортное средство и, выдав его за свою собственность, сдал на утилизацию», — сообщили в МВД.

Ранее в Новой Москве подожгли два автомобиля.

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