Полпред Игорь Комаров представил нового врио губернатора Оренбургской области

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил выпускника шестого потока «Школы губернаторов» Евгения Солнцева в должности временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале «Пул №56».

Как отметил Комаров, команде Евгения Солнцева необходимо сосредоточиться на решении национальных целей развития, которые обозначил президент России Владимир Путин.

«В первую очередь, это стабильная работа оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа напрямую зависят успехи наших Вооруженных сил», — сказал Комаров.

Также полпред напомнил о большом вкладе Дениса Паслера в развитие области.

«Команда Дениса Владимировича в условиях санкций принимала своевременные и эффективные решения для развития экономики и социальной сферы», — сказал он.

По словам Солнцева, в регионе создана качественная база для дальнейшей работы.

«Наша задача – сделать важный приграничный регион лучше, крепче, заметнее среди субъектов страны», — сказал Солнцев.

Напомним, 26 марта Владимир Путин назначил Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).