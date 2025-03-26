Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего челябинского депутата-педофила осудили по новым статьям

Отбывающего срок за педофилию депутата Мурадяна осудили за растрату
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Челябинской области Ленинский райсуд Магнитогорска вновь осудил бывшего депутата Чесменского района Гургена Мурадяна, уже отбывающего срок за педофилию и хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, с апреля по июль 2018 года Мурадян передал ведущему специалисту по охране и использованию земель управления сельского хозяйства Чесменского района взятку в виде восьми тонн ячменя стоимостью 64 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки». Взятку передавали за общее покровительство фирме Мурадяна, занимавшейся сельским хозяйством.

Новое дело Мурадяна поступило в суд в сентябре 2023 года, его обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества. Но, как сообщили Ura.ru в пресс-службе суда, по ходу судебного процесса некоторые эпизоды мошенничества переквалифицировали на присвоение или растрату.

В итоге мужчину признали виновным. С учетом прошлого приговора Мурадяну окончательно назначили девять лет колонии строгого режима.

Мурадяна в 2021 году сперва осудили на 17 лет за секс с тремя девочками 13–15 лет и совершение в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера. После апелляции срок убавили до семи лет — дело было пересмотрено и депутата приговорили к тюрьме за развратные действия. Также мужчину уличили в мошенничестве с субсидиями и незаконном хранении боеприпасов.

Ранее российскому экс-полицейскому, осужденному за педофилию, смягчили наказание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами