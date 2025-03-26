Бывшего челябинского депутата-педофила осудили по новым статьям

В Челябинской области Ленинский райсуд Магнитогорска вновь осудил бывшего депутата Чесменского района Гургена Мурадяна, уже отбывающего срок за педофилию и хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, с апреля по июль 2018 года Мурадян передал ведущему специалисту по охране и использованию земель управления сельского хозяйства Чесменского района взятку в виде восьми тонн ячменя стоимостью 64 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки». Взятку передавали за общее покровительство фирме Мурадяна, занимавшейся сельским хозяйством.

Новое дело Мурадяна поступило в суд в сентябре 2023 года, его обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества. Но, как сообщили Ura.ru в пресс-службе суда, по ходу судебного процесса некоторые эпизоды мошенничества переквалифицировали на присвоение или растрату.

В итоге мужчину признали виновным. С учетом прошлого приговора Мурадяну окончательно назначили девять лет колонии строгого режима.

Мурадяна в 2021 году сперва осудили на 17 лет за секс с тремя девочками 13–15 лет и совершение в отношении одной из них насильственных действий сексуального характера. После апелляции срок убавили до семи лет — дело было пересмотрено и депутата приговорили к тюрьме за развратные действия. Также мужчину уличили в мошенничестве с субсидиями и незаконном хранении боеприпасов.

Ранее российскому экс-полицейскому, осужденному за педофилию, смягчили наказание.