Житель Тюмени предстанет перед судом по делу о госизмене

Житель Тюмени обвиняется в государственной измене за передачу секретной информации украинской разведке, дело направлено в суд Свердловской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина самостоятельно вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По заданию кураторов он собирал и передавал данные о расположении воинских частей, учебных заведений Минобороны РФ, КПП и камер наблюдения. За свою деятельность обвиняемый получал денежное вознаграждение.

«Обвиняемый действовал в интересах иностранного государства, нанося ущерб безопасности России. Его действия квалифицированы как государственная измена», — сообщили в правоохранительных органах.

28 марта в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по данным следствия, безвозмездно администрировал проукраинские информационные ресурсы и через представителя военной разведки Украины финансово поддерживал Вооруженные силы Украины.

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