Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Тюмени предстанет перед судом по делу о госизмене

«Ъ»: тюменца обвинили в передаче спецслужбам Украины карты воинских частей РФ
close
Depositphotos

Житель Тюмени обвиняется в государственной измене за передачу секретной информации украинской разведке, дело направлено в суд Свердловской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина самостоятельно вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По заданию кураторов он собирал и передавал данные о расположении воинских частей, учебных заведений Минобороны РФ, КПП и камер наблюдения. За свою деятельность обвиняемый получал денежное вознаграждение.

«Обвиняемый действовал в интересах иностранного государства, нанося ущерб безопасности России. Его действия квалифицированы как государственная измена», — сообщили в правоохранительных органах.

28 марта в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по данным следствия, безвозмездно администрировал проукраинские информационные ресурсы и через представителя военной разведки Украины финансово поддерживал Вооруженные силы Украины.

Ранее жителя Казани арестовали по подозрению в совершении теракта на железной дороге

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами