В Мьянме объявили чрезвычайное положение после землетрясения

Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение на территории шести регионов после сильного землетрясения. Об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar.

Режим затронет, в том числе, Сикайн, Мандалай и столицу Нейпьидо. Правительство страны намерено как можно скорее организовать спасательные операции.

Авторы добавили, что власти Мьянмы также инициировали оперативное расследование нанесенного природным катаклизмом ущерба.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения.