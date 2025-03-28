Вода с крыши здания смыла толпу людей в Таиланде

В Бангкоке вода с крыши здания смыла толпу людей во время землетрясения

В Бангкоке в Чайна-тауне во время землетрясения вода из бассейна на крыше здания смыла толпу людей на улице. Видео активно распространяется в сети.

На кадрах можно заметить, как вода неожиданно хлынула с крыши здания и смыла проходивших по улице людей. Толпа с опаской бежала, пытаясь не попасть под поток. О пострадавших на данный момент не сообщается.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее в Бангкоке заявили, что многие высотные здания пострадали после землетрясения.