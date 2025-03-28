Врач объяснил, какие факторы влияют на возраст человека

Доктор медицинских наук, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла возрастной порог для молодежи до 45 лет. По словам специалиста, на возрастную классификацию влияет целый ряд факторов.

«45 лет — это возраст, когда наступает изменение регуляции в ряде параметров, хотя у каждого своя генетика. До 45 человек совершенствуется, все настраивает. <...> Хотя в последнее время этот процесс резко замедлился и даже перевернулся в связи с ковидом и другими событиями», — отметил Конев.

При этом он подчеркнул, что возраст программируется и самим человеком — чем дольше он ощущает себя молодым, тем он лучше себя чувствует.

Недавно международная команда ученых выяснила, что не все аспекты интеллекта одинаково влияют на продолжительность жизни. Эксперты обнаружили, что люди, обладающие высокой вербальной беглостью — способностью быстро называть слова по определенной категории, например, животных или слова на конкретную букву, — живут значительно дольше, чем те, кому такие задания даются с трудом. Разница в медианной продолжительности жизни между этими группами достигала девяти лет.

Ранее стало известно, на сколько лет вперед строит планы российская молодежь.