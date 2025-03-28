В Красном Кресте рассказали о повреждении инфраструктуры в Мьянме при землетрясении

Красный Крест: в результате землетрясения в Мьянме пострадала инфраструктура

Здания и общественная инфраструктура получили повреждения в результате сильного землетрясения в Мьянме, что вызвало опасения по поводу состояния крупных плотин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Красный Крест.

«Повреждения получила общественная инфраструктура, в том числе дороги, мосты и общественные здания. У нас есть опасения по поводу состояния крупных плотин», — сказали там.

В это же время в ООН заявили, что сообщения, получаемые из Мьянмы, указывают «на значительные разрушения в центре страны».

«Мы собираем информацию о пострадавших людях, повреждении инфраструктуры и неотложных гуманитарных потребностях, чтобы принять ответные меры», — сказали в организации.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения.