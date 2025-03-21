Times of India: индиец самостоятельно хотел вырезать себе аппендикс и попал в больницу

В Индии мужчина попытался сам себе вырезать аппендикс, посмотрев обучающее видео на YouTube, и оказался в реанимации, пишет местное издание Times of India.

32-летний Раджабабу Кумар из деревни решился на отчаянный шаг, проведя операцию на себе после просмотра медицинских видео в сети. Мужчина, страдавший от постоянных болей в животе, заперся в комнате, ввел обезболивающее и сделал разрез в нижней правой части живота. Однако процедура пошла не по плану.

Когда боль усилилась и началось кровотечение, он попытался зашить рану, но швы оказались неровными, а кровотечение не остановилось. Испугавшись, Раджабабу сообщил о случившемся своей семье, которая немедленно доставила его в районную больницу.

Врачи, обнаружив его в критическом состоянии, наложили правильные швы и перевели мужчину в более крупное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

По словам племянника пациента, дядя решился на такой шаг из-за отсутствия доступа к качественной медицинской помощи.

«Он сам приносил различные хирургические принадлежности. После операции он вышел на улицу и сказал, что ему больно. Должно быть, он сделал себе укол, вероятно, обезболивающее. Когда боль стала невыносимой, он рассказал нам», — поделился член семьи.

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