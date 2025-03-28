Выросло число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме

В Мьянме число пострадавших из-за землетрясения увеличилось до 300 человек

Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения увеличилось до 300 человек. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на больницу Мандалая.

«По меньшей мере 300 человек пострадали (из-за землетрясения. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее посольство РФ обратилось к россиянам, находящимся в Мьянме.