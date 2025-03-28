Жителей Мьянмы предупредили о вероятности повторного землетрясения в ближайшее время

Метеослужбы Мьянмы предупредили о повторных толчках в течение ближайших часов

Метеослужбы Мьянмы предупредили о вероятности повторного землетрясения. Об этом написало российское посольство в Telegram-канале.

«Метеослужбы сообщают о вероятности повторных ударов в течение ближайших часов», — предупредили в Telegram-канале дипмиссии.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, столб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

Ранее было названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент мощного землетрясения.