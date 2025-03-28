Заставлявшую торговать детей фруктами мать-одиночку из Малайзии посадили в тюрьму

В Малайзии мать-одиночку посадили в тюрьму за то, что она заставляла своих детей торговать фруктами на улице, пишет World of Buzz.
47-летняя мать-одиночка Авала Антуаланг была приговорена к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $460 за использование троих детей, включая свою 13-летнюю дочь, для уличной торговли фруктами.
Авала признала себя виновной по трем пунктам обвинения перед разными судьями Сессионного суда. Судья Элси Примус вынесла приговор за эксплуатацию 11-летнего мальчика в Сембулане, судья Хурман Хуссейн — за привлечение к работе своей 13-летней дочери в аэропорту, а судья Амира Шах Амира Хасан — за использование 12-летнего мальчика в Харбор-Сити.
В случае неуплаты штрафа Авала проведет в заключении дополнительно 2 месяца. Все трое судей постановили, что срок наказания исчисляется с даты ареста, поэтому фактически она проведет за решеткой три года.
Согласно материалам дела, Авала снабжала детей фруктами для продажи и забирала все вырученные деньги. Дети работали по 12 часов в день, с утра до позднего вечера, имея лишь один выходной в неделю.
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