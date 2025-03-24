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Дочь посадили в тюрьму за то, что ее мать с болезнью Альцгеймера выпила жидкое мыло

Итальянка получила 3 года тюрьмы, когда ее мать с болезнью Альцгеймера выпила жидкое мыло
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sasirin pamai/Shutterstock/FOTODOM

В Италии девушку посадили в тюрьму на три года за то, что ее мать с болезнью Альцгеймера выпила бутылку жидкого мыла, пишет местное издание Today.

Инцидент произошел в городе Дезио. Пожилая женщина, страдавшая деменцией, оставалась дома одна с больным мужем. Несмотря на наличие сиделки, которая посещала их в определенные часы, и периодическую помощь соцработника, пострадавшая ночью выпила моющее средство, приняв его за воду.

Утром сиделка обнаружила пациентку в тяжелом состоянии — женщина испытывала сильную жажду и была дезориентирована. На место приехали врачи, но состояние пострадавшей было слишком тяжелым — медикам не удалось ее спасти. Прокуратура, изначально требовавшая пять месяцев заключения для дочери за оставление беспомощного человека без присмотра, настаивала на недостаточном уходе за пожилой матерью. Примечательно, что ни сиделка, ни социальный работник не понесли ответственности за случившееся.

Ранее учеными был найден общий фактор развития диабета и болезни Альцгеймера.

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