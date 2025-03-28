Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорты Таиланда вернулись к штатной работе

Рейсы с россиянами на борту улетели из Бангкока
close
Shutterstock

Аэропорты столицы Таиланда Бангкока вернулись к штатной работе после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал Atorus, ссылаясь на азиатские СМИ.

«Департамент гражданской авиации Таиланда в пятницу сообщил, что все рейсы в аэропортах Бангкока и обратно работают в штатном режиме, несмотря на сильное землетрясение в соседней Мьянме, вызвавшее толчки в тайской столице», – говорится в сообщении.

В АТОР ранее сообщали, что в Бангкоке могут находиться до двух тысяч туристов из России.
28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За первым землетрясением последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Сильные толчки чувствовались в Таиланде. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, столб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. В Тайской столице была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих. На фоне этого были закрыты аэропорты и объявлен режим ЧП.

Ранее в посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами