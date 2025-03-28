Аэропорты Таиланда вернулись к штатной работе

Рейсы с россиянами на борту улетели из Бангкока

Аэропорты столицы Таиланда Бангкока вернулись к штатной работе после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал Atorus, ссылаясь на азиатские СМИ.

«Департамент гражданской авиации Таиланда в пятницу сообщил, что все рейсы в аэропортах Бангкока и обратно работают в штатном режиме, несмотря на сильное землетрясение в соседней Мьянме, вызвавшее толчки в тайской столице», – говорится в сообщении.

В АТОР ранее сообщали, что в Бангкоке могут находиться до двух тысяч туристов из России.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. За первым землетрясением последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Сильные толчки чувствовались в Таиланде. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, столб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. В Тайской столице была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих. На фоне этого были закрыты аэропорты и объявлен режим ЧП.

Ранее в посольстве РФ рассказали, как делегация Минобороны пережила землетрясение в Мьянме.