Опрос: больше трети россиян привыкли завтракать на бегу

35% россиян привыкли завтракать на бегу, совмещая прием пищи с другими делами. При этом женщины (58%) делают это значительно чаще мужчин (42%). Однако мужчины (72%) гораздо чаще, чем женщины (28%), вообще отказываются от утренней трапезы. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса Grow Food.

Выяснилось также, что существуют заметные гендерные различия в привычках питания. 15% мужчин привыкли есть за 3-5 минут, тогда как среди женщин столь быстрые трапезы характерны лишь для 3% респонденток. Большинство опрошенных — 56% мужчин и 65% женщин - предпочитают более размеренный прием пищи, затрачивая на еду 11-20 минут.

Во время обеда большинство респондентов (55%) предпочитают совмещать прием пищи с просмотром видео и сериалов, тогда как только 26% ценят обед в тишине. Примечательно, что женщины (22%) демонстрируют большую многозадачность — они чаще мужчин (17%) успевают во время обеда отвечать на сообщения и решать рабочие вопросы.

Врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург до этого говорил, что на завтрак не стоит есть бутерброды, каши быстрого приготовления, сухие завтраки и пить черный кофе натощак. Он посоветовал начинать день со стакана воды и брать еду с собой на работу, готовя ее заранее.

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