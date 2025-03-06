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Ученые раскрыли, чем грозит пропуск завтрака для школьников

PHN: отсутствие завтрака снижает школьную успеваемость учащихся
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Западной Австралии и других институтов обнаружили связь между пропусками завтрака и низкой успеваемостью школьников. Исследование опубликовано в научном журнале Public Health Nutrition (PHN).

В эксперименте задействовали 28 651 школьника из Южной Австралии в возрасте от 8 до 16 лет. Специалисты проанализировали их привычки завтрака и сравнили с результатами тестов NAPLAN, которые оценивают грамотность и арифметику.

Оказалось, что 57,6% школьников пропускают завтрак от одного до шести раз в неделю, а 10,1% не завтракают вообще. Эти дети чаще показывали результаты ниже национальных стандартов по всем пяти тестам NAPLAN.

Причины пропуска завтрака могут быть разными: от нехватки еды в доме до нехватки времени или предпочтений детей. Некоторые подростки могут намеренно пропускать завтрак из-за проблем с весом или внешним видом.

Исследование поддерживает программы школьных завтраков, которые помогают обеспечить детей необходимыми питательными веществами. Ученые планируют дальнейшие исследования для выявления причин пропуска завтрака и разработки стратегий по улучшению ситуации.

Ранее исследователи назвали три здоровые альтернативы яйцам на завтрак.

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