В Мьянме объявили режим ЧП

Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом говорится в сообщении Совета государственного планирования и администрации страны, передает РИА Новости.

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что местные власти планируют в скором времени оценить причиненный ущерб в поврежденных районах и провести все необходимые работы по оказанию помощи населению.

28 марта в стране произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. По различным данным, магнитуда первого землетрясения составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Под завалами одного из обрушившихся зданий оказались не менее 60 рабочих.

Ранее очевидец рассказал об обрушении мечети в Мьянме.