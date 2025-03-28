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Российский МИД прокомментировал землетрясение в Мьянме

МИД РФ выясняет информацию о возможных пострадавших при землетрясении в Мьянме
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Global Look Press

Российские дипломаты выясняют информацию о возможных пострадавших гражданах РФ при землетрясении в Мьянме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«Дипломаты росзагранучреждений проясняют ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан России», — говорится в сообщении.

28 марта мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. В столице Тайланда Бангкоке провели эвакуацию высотных зданий и ввели режим ЧС.

ТАСС со ссылкой на AFP сообщал, что множество пострадавших поступили в одну из больниц столицы Мьянмы после землетрясения. Их количество не называлось.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что на данный момент сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Ранее в Бангкоке из-за землетрясения обрушилось многоэтажное здание.

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