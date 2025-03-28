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Россияне не пострадали при землетрясении в Таиланде

ТАСС: российские туристы не пострадали на курортах Таиланда при землетрясении
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Depositphotos

Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турагентов и генконсульство РФ на Пхукете.

«О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали», — говорится в сообщении.

Туристы продолжают отдыхать в штатном режиме, добавило агентство.

По предварительным данным АТОР, в Бангкоке могут находиться до двух тысяч туристов из России.

Мощное землетрясение произошло на территории Мьянмы. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Подземные толчки ощущались в нескольких районах Бангкока и во многих провинциях, включая Чиангмай, Накхонратчасиму, Накхонсаван и Пхукет. Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу.

Ранее в Бангкоке из-за землетрясения обрушилось многоэтажное здание.

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