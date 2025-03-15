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Рельсовый автобус снес фуру в Ярославской области

В Ярославской области рельсовый автобус протаранил фуру

В Ярославской области 15 марта рельсовый автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На перегоне Ваулово – Чебаково (308 км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением РыбинскЯрославль с грузовым автомобилем КамАЗ, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал», — говорится в сообщении.

По информации источника, на место ДТП выехал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Анна Смалькова.

Telegram-канал 112 утверждает, что столкновение произошло в районе деревни Тамарово. Водитель фуры и двое пассажиров рельсового автобуса получили травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Казани несколько мужчин привязали подростка к автомобилю и избили.

Ранее мужчины ездили по дорогам в мусорном баке и попали на видео.

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