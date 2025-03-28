Врач: психотерапия — важная часть лечения от алкоголизма

Алкоголизм часто имеет психологические и эмоциональные причины, поэтому для полного выздоровления недостаточно просто преодолеть абстинентный синдром. Необходимо кардинально менять образ жизни и мышления. Важную роль в этом процессе играет психотерапия, которая помогает выявить и проработать истинные причины зависимости. Об этом в интервью РИАМО сообщил психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

«Психотерапия помогает распознать нездоровые установки и заменить их на конструктивные. Зависимый понимает, какие ситуации или эмоции провоцируют его на употребление алкоголя, учится анализировать этот момент и продумывать свои действия таким образом, чтобы добиться эффективного результата без алкоголя», — отметил специалист.

Наиболее эффективным, по его словам, является комплексный подход, сочетающий психотерапию, изменение социального окружения и формирование новых моделей поведения. Только такая всесторонняя работа над собой дает устойчивые результаты в преодолении алкогольной зависимости, заключил врач.

До этого Вашкин привел статистические данные, согласно которым, каждый пятый россиянин начинает злоупотреблять спиртным именно на фоне хронического стресса. Люди с низкой самооценкой, по его словам, тоже в зоне риска, поскольку чувствуют себя некомфортно в обществе. Алкоголь в таких случаях выступает как социальный нейтрализатор.

Ранее ученые выяснили, что Оземпик помогает «обуздать» алкогольную зависимость.