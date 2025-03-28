Врач перечислил психологические причины появления алкогольной зависимости

Из-за постоянного психологического напряжения или травматических переживаний люди нередко прибегают к поиску утешения в алкоголе. Все начинается с пары бокалов, но со временем доза увеличивается в разы. Об этом в беседе с РИАМО рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. Он привел статистические данные, согласно которым, каждый пятый россиянин начинает злоупотреблять спиртным именно на фоне хронического стресса.

«Люди с низкой самооценкой тоже в зоне риска. Они чувствуют себя некомфортно в обществе, им кажется, что их оценивают окружающие. Алкоголь в таких случаях выступает как социальный нейтрализатор — снижает уровень тревожности и добавляет уверенности», — отметил специалист.

Он добавил, что дефицит дофамина создает потребность в дополнительном поощрении и положительных эмоциях, а избыток серотонина провоцирует снижение самооценки и депрессивные состояния. В попытке быстро поднять себе настроение люди и прибегают к алкоголю или другим психоактивным веществам.

Чтобы преодолеть алкогольную зависимость, врач посоветовал в первую очередь выявить и устранить ее коренную причину, тщательно проанализировав свое эмоциональное состояние, психологические особенности и обстоятельства, которые привели к пагубной привычке.

Недавно в Университете Южной Калифорнии установили, что препараты Оземпик и Вегови для снижения веса и лечения диабета могут снизить тягу к алкоголю благодаря их действующему веществу — семаглутиду.

Анализ записей о потреблении добровольцами алкоголя показал, что те, кто принимал семаглутид, в целом пили примерно столько же, сколько участники из группы плацебо. Однако уже ко второму месяцу лечения количество потребляемых спиртных напитков у добровольцев из первой группы сократилось на 30%.

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